طرق للتخلص من الأشخاص المزعجين على إنستجرام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تعتبر مشكلة الأشخاص المزعجين من أشهر المشكلات المشتركة على جميع منصات التواصل الاجتماعي، فمن المحتمل وجود شخص ما تتابعه على مضض على إنستجرام سواء كان زميلًا في العمل، أو أحد أفراد أسرتك، أو صديقاً، ولا ترغب في رؤية منشوراته أو القصص التي ينشرها، ولكنك لا تريد أن تفعل ذلك بطريقة مباشرة من خلال حظره نهائياً.



لحسن الحظ، يدعم تطبيق إنستجرام ميزة تُسمى (الإخفاء أو الكتم) Mute للتخلص من منشورات الأصدقاء المزعجة في خلاصة الأخبار، وكذلك القصص التي لا ترغب في رؤيتها، وبذلك يمكنك التحكم في المشاركات التي تراها على صفحتك الرئيسية، حيث تتيح لك هذه الميزة إخفاء مشاركات حسابات معينة من أصدقائك من صفحتك الرئيسية دون حذف هذه الحسابات، أو إلغاء متابعتها، وبذلك يمكنك جعل صفحتك الرئيسية أكثر تخصيصا لما يهمك فقط.

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فيما يلي 3 طرق للتخلص من الأشخاص المزعجين على إنستغرام من دون علمهم:

• انتقل إلى تطبيق إنستجرام على هاتفك سواء أندرويد أو آيفون.

• انتقل للحساب الذي تريد إخفاءَه، ثم اضغط على زر (متابعة) Following لفتح القائمة المنسدلة.

• اختر من القائمة خيار (إخفاء) Mute.

• سيظهر لك خياران، الخيار الأول: (إخفاء المنشورات) Mute Posts، والخيار الثاني: (إخفاء القصص) Mute Stories، يمكنك الضغط على زر التبديل المجاور لأي من الخيارين، أو الضغط على زر التبديل المجاور للخيارين معا إذا كنت تريد إخفاء أي محتوى من الشخص المعني.