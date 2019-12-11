دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Playstation 5 يدعم مشاركة مجموعة من اللاعبين في وحدة DualShock 5 ظهر على التقنية بلا حدود.

كشف موقع LetsGoDigital عن براءة إختراع جديدة لشركة سوني في تصميم ذراع التحكم DualShock 5 الذي ينطلق مع Playstation 5، والذي يأتي باثنان من المميزات الجديدة تتيح لمجموعة من اللاعبين الإشتراك في التحكم في وحدة ذراع DualShock 5.

إستعرضت التسريبات السابقة بعض الملامح الرئيسية لتصميم DualShock 5، حيث من المقرر أن ينطلق بتصميم يحاكي DualShock 4 لكن دون شريط الإضاءة LED، واليوم يكشف عن براءة إختراع سجلت من سوني في 2018، وتم الكشف عنها في 5 من ديسمبر عبر موقع LetsGoDigital.

تحرص شركة سوني على تطوير وحدة التحكم في الألعاب القادمة Playstation 5 لتقدم تجربة جديدة في الألعاب الفردية، يمكن أن تدعم إشتراك مجموعة من اللاعبين في التحكم في اللعبة.

ولتنفيذ هذه الفكرة تعمل الشركة على تطوير اثنان من المميزات الجديدة في ذراع التحكم DualShock 5، حيث يمكن لمجموعة من اللاعبين الإشتراك في التحكم في ضوابط وأدوات DualShock 5 واللعب معاً في الألعاب الفردية، فعلى سبيل المثال في لعبة Street Fighter التي تعتمد على المنافسة بين اثنان من اللاعبين فقط، يمكن لمجموعة من اللاعبين الإشتراك في التحكم في ضوابط اللعبة مع لاعب واحد.

ومن المقرر أن يتحكم كل لاعب في أحد ضوابط اللعبة، حيث يمكن أن يتحكم احد اللاعبين في توجيه الركلات أو اللكمات من خلال أزرار المربع والدائرة، بينما يمكن للاعب الأخر أن يحرك عصا التحكم، أو التحكم في المشغلات لتوجيه الضربات القوية.

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أيضاً تشير التوقعات إلى أن هذا الأسلوب الجديد في التحكم سيتوافق مع مجموعة من الألعاب المختلفة مثل لعبة BattleField على سبيل المثال، ومن المقرر أن تتوفر الميزة في الألعاب على شبكة الإنترنت، أو خارج نطاق الإنترنت أيضاً وفقاً لبراءة الإختراع.

ويمكن من خلال الميزة الأخرى في وحدة DualShock 5، أن يعمل قائد الفريق على تخصيص وقت محدد لكل لاعب لبدء التحكم في اللعبة، ومن ثم ينتقل التحكم إلى لاعب أخر بعد إنتهاء الوقت المحدد للاعب الأول، كما يمكن أن تدعم الميزة أيضاً نقل التحكم من لاعب إلى أخر وفقاً لآداء اللاعب، بحيث يمكن زيادة فترة اللعب مع الآداء المميز للاعب، أو نقل التحكم في اللعبة إلى لاعب أخر في حالة الآداء الضعيف.

ومن المقرر أن تؤكد سوني على هذه المميزات عند الإعلان الرسمي عن وحدة التحكم في الألعاب الجديدة Playstation 5 مع ذراع التحكم DualShock 5.

المصدر

هذا الموضوع Playstation 5 يدعم مشاركة مجموعة من اللاعبين في وحدة DualShock 5 ظهر على التقنية بلا حدود.