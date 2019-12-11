دبي - بواسطة محمد فارس لقيادة آمنة تطبيق جوجل Waze يدعم الآن الإبلاغ عن الطرق الوعرة والمغطاة بالثلوج © Tech World قدمت بواسطة

يُضيف تطبيق Waze من جوجل الدعم للإبلاغ عن مخاطر الطرق الوعرة والمغطاة بالثلوج مما يساعد على الحفاظ على قيادة آمنة.

يُمكن أن يكون الشتاء وحشيًا عند التنقل بالمركبة، حيث هناك الثلوج والجليد والرياح والمطر، لذا من المؤكد أن تصطدم بظروف الطرق الغير مواتية، في هذا الشأن يبدو أن Waze قد لاحظت ذلك، لتُعلن اليوم عن ميزة جديدة في التطبيق، والمُتمثلة في تقديم تحذيرات فورية بين المستخدمين. بحيث يمكن للسائقين الذين يلاحظون الطرق الوعرة والخطيرة من استخدام الإبلاغ عن المخاطر لتحذير المستخدمين الآخرين.

من جانبه ستظهر هذه التحذيرات في اتجاهات القيادة تمامًا كما هو الحال مع تقارير الحوادث والبناء، وبهذا الدعم المُوسّع سيكون هناك وقت للتحضير وسلك طرق أخرى، فضلًا عن الحفاظ على السلامة، ويمكنك عرض ميزة التقارير الجديدة هذه عن طريق فتح لوحة المخاطر في Waze ولمس الطقس.

بدوره أيضًا، تُكثّف جوجل جهودها لتقديم المزيد من بلاغات الحوادث في خرائطها، لكن ما زالت Waze التي تمتكلها أيضًا جوجل في الطليعة، أخيرًا، تحديث Waze متاح حاليًا لجميع مستخدمي التطبيق على أندرويد و iOS، ويمكنك الحصول عليه بالانتقال إلى صفحة التطبيق من أسفل.

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تحميل تحديث Waze على أندرويد.

تحميل تحديث Waze على iOS.

التدوينة لقيادة آمنة تطبيق Waze يدعم الآن الإبلاغ عن الطرق الوعرة والمغطاة بالثلوج ظهرت أولاً على عالم التقنية.