شكرا لقرائتكم خبر عن شركة طيران بريطانية تطلق خطا جويا يربط مطار لندن حاتويك بمطار النفيضة بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سفير تونس لدى لندن نبيل بن خذر، أن شركة الطيران البريطانية "إيزي جت EasyJet" ستطلق خطا جويا جديدا يربط مطار لندن حاتويك، بمطار النفيضة.

ونشر السفير تغريدة على "تويتر"، أشار فيها إلى أن الشركة ستقدم رحلاتها إلى تونس بمعدل رحلتين أسبوعيا يومي السبت والأربعاء ابتداء من شهر مايو 2020.

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وتأتي الخطوة تحسبا لقدوم أعداد كبيرة من السياح البريطانيين إلى تونس خلال الموسم السياحي المقبل.