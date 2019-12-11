شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل جلسة مجلس النواب العراقى إلى إشعار آخر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجل مجلس النواب العراقى جلسة مهمة كان من المقررعقدها مساء اليوم، إلى إشعار آخر.
ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، كانت الجلسة المؤجلة مخصصة للتصويت على قانون الانتخابات النيابية، غير أن المجلس ارتأى تأجيلها إلى وقت غيرمحدد لمنح الكتل السياسية والدائرة القانونية الفرصة لحسم موقفها من بعض مواد القانون التي ما زالت موضع خلاف ومنها المادة الخاصة بالدوائرالانتخابية.
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