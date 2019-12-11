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تأجيل جلسة مجلس النواب العراقى إلى إشعار آخر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجل مجلس النواب العراقى جلسة مهمة كان من المقررعقدها مساء اليوم، إلى إشعار آخر.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء ، كانت الجلسة المؤجلة مخصصة للتصويت على قانون الانتخابات النيابية، غير أن المجلس ارتأى تأجيلها إلى وقت غيرمحدد لمنح الكتل السياسية والدائرة القانونية الفرصة لحسم موقفها من بعض مواد القانون التي ما زالت موضع خلاف ومنها المادة الخاصة بالدوائرالانتخابية.  

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