شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق موانئ تصدير النفط بشرق ليبيا بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر بالموانئ الليبية لـ"رويترز"، اليوم الأربعاء، إنه تقرر إغلاق موانئ تصدير النفط فى شرق ليبيا بالمنطقة الممتدة من الزويتينة إلى السدرة بسبب سوء الأحوال الجوية.

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