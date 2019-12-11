شكرا لقرائتكم خبر عن بينها المملكة.. هواوي تؤسس 60 شبكة 5G بجميع أنحاء العالم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
كشفت عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي أمس الثلاثاء عن توقيع 60 عقداً حتى الآن لإقامة شبكات الجيل الخامس في جميع أنحاء العالم، منها 30 دولة أوروبية.
وأعلن مدير تسويق شبكات الجيل الخامس في الشركة الصينية، إريك زهاو، أن من بين هذه الدول 10 بلدان آسيوية، من بينها المملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، وكوريا الجنوبية، والفلبين.
وأوضح “زهاو” أن بعض العقود تشمل بنداً للسرية، لا تستطيع “هواوي” كشف تفاصيلها علناً، رغم أن الشركة أعلنت بالفعل أنها في أوروبا توصلت إلى اتفاقيات مع مشغلين في إسبانيا، وبريطانيا، وإيطاليا، وسويسرا.
وحسب المسؤول، تضع هواوي اللمسات الأخيرة الآن على 25 اتفاقاً جديداً مع شركات هواتف محمولة في جميع أنحاء العالم.
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