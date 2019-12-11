شكرا لقرائتكم خبر عن 11 ألف شكوى في 3 أشهر.. «هيئة الاتصالات» تعلن نتائج تصنيف مقدمي الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم الأربعاء، مؤشر تصنيف مقدمي خِدْمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة خلال الربع الثالث من عام 2019، وَفْقاً لمستويات اهتمام مقدم الخدمة بالعميل.

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وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن إجمالي الشكاوى التي تعاملت معها وحلتها الهيئة 11 ألف و504 شكاوى، مقارنةً بـ 12 ألف 76 شكوى في الربع الثاني من عام 2019م، حيث تم رصد تحسن في اهتمام كل من شـــركة “موبايلـــي” وشـــركة STC.

وأضافت الهيئة في بيانها، أن شركتا اتحاد جوراء (ليبارا) وشركة فيرجن تصدرتا الأقل عدداً من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة في فئة الاتصالات المتنقلة، بشكوتين لشركة ليبارا من كل 100 ألف اشتراك، و3 شكاوى لشركة فيرجن مقابل كل 100 ألف اشتراك، فيما جاءت شركة “زين” في مقدمة قائمة الشركات الأكثر شكاوى في فئة خِدْمات الاتصالات المتنقلة، حيث سجلت 14 شكوى من كل 100 ألف اشتراك، فيما حلت شركة الاتصالات السعودية في المرتبة الثانية بـ 12 شكوى من كل 100 ألف اشتراك.

بينما سجّلت شركة اتحاد اتصالات موبايلي 9 شكاوى من كل 100 ألف اشتراك في فئة خِدْمات الاتصالات المتنقلة، وعلى مستوى عدد الشكاوى في خِدْمات الاتصالات الثابتة، سجلت شركة الاتصالات المتكاملة 146 شكوى من كل 100 ألف اشتراك، تلتها شركة اتحاد عذيب للاتصالات بـ 99 شكوى، والاتصالات السعودية بـ 64 شكوى، فيما سجلت موبايلي الأقل عدداً في خدمات الاتصالات الثابتة بـ 62 شكوى مقابل كل 100 ألف اشتراك.