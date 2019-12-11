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وصفة طبيعية لتبييض الأسنان بنفس فعالية الليزر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

وصفة طبيعية لتبييض الأسنان بنفس فعالية الليزر

متابعات_الخليج 365

الأسنان هي واجهة الوجه ودليل شخصية صاحبها من حيث أنه كلما كانت الأسنان جميلة وناصعة البياض كان صاحبها واثقا بنفسه.

 

اليك هذه الوصفة من خلال هذه الأسطر وصفة طبيعية لتبييض الأسنان بنفس فعالية الليزر، اكتشفي وجربي!

 

المكونات:

 

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معجون أسنان

ربع ملعقة صغيرة من خميرة فورية

ربع ملعقة صغيرة من بيكنج بودر

ربع ملعقة صغيرة من الملح

 

الطريقة:

 

أحضري فرشاة الأسنان وضعي عليها معجون الأسنان وفوقه الخميرة والبيكنج بودر والملح، ثم قومي بفرك الأسنان جيدا بهذا الخليط لمدة 10دقائق وبعدها اغسلي الفم جيدا لنحصلي على نتائج مذهلة من أول استخدام.

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