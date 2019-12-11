وزير إماراتي يؤكد أن الأزمة مع قطر "مستمرة"









اسماء السيد - أبوظبي: أكّد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن الأزمة مع قطر ما تزال "مستمرة" بعد أعمال القمة الأربعين لدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض، بعد تغيب أمير قطر عنها.

وكتب قرقاش في تغريدة على تويتر بعد قمة الرياض "أزمة قطر في تقديري مستمرة مع قناعتي أن لكل أزمة خاتمة وأن الحلول الصادقة والمستدامة لصالح المنطقة".

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وبحسب قرقاش "يبقى الأساس في الحل ضرورة معالجة جذور الأزمة بين قطر والدول الأربع".

وفي الخامس من يونيو 2017، قطعت السعودية والامارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم جماعات إسلامية متطرفة، وهو ما نفته الإمارة الغنية بالغاز.

أكّدت دول الخليج في القمة على وحدتها وتماسكها، لكنّها حملت رغم ذلك مؤشرات إضافية الى احتمال حدوث انفراج في الأزمة بين الإمارة الثرية وجاراتها.

