شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة دعم لبنان تدعو لإصلاحات اقتصادية ذات مصداقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المجموعة الدولية لدعم لبنان، فى مسودة بيان، اليوم الأربعاء، إن هناك حاجة ملحة لأن يتبنى لبنان حزمة إصلاحات اقتصادية مستدامة وشاملة وذات مصداقية.

دعت المجموعة أيضا السلطات اللبنانية إلى اعتماد ميزانية موثوقة للعام 2020 فى غضون أسابيع من تشكيل الحكومة الجديدة.

كانت فرنسا دعت إلى عقد اجتماع للمجموعة في 11 ديسمبر من أجل حشد المساعدة للبنان الذي يمر بأزمة اقتصادية خانقة.