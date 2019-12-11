مبعوث بوتين إلى سوريا: الاستقرار بدأ يسود في شمال شرق سوريا

نور سلطان/ الخليج 365

قال مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا الكسندر لافرينتييف، الأربعاء، إن حالة الاستقرار بدأت تسود مناطق شمال شرقي سوريا.

وأعرب عن ثقته بأن الجانبين التركي والروسي مطمئنان من هذا الوضع.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الـ 14 للدول الضامنة لمسار أستانة حول سوريا، الذي جرى على مدى يومين في العاصمة الكازاخية نور سلطان.

وشدد لافرينتييف، على وجوب خروج القوات الأمريكية وباقي دول التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، من الأراضي السورية.

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وتابع قائلا: "لا يمكن حل الخلافات القائمة بين الأكراد والنظام السوري، إلا في حال انسحبت القوات الأمريكية والأجنبية من الأراضي السورية".

وأضاف المسؤول الروسي، أن تركيا تعد دولة جارة لسوريا وستظل كذلك.

وأردف قائلا: "على الرغم من الصعوبات الموجودة، فإنه من الواجب تحسين العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وقال لافرينتييف، تركيا لم تقم إلى الآن بكامل واجباتها حيال وقف إطلاق النار في إدلب، لذا فإننا نواصل الحوار معها في هذا الشأن".

يذكر أن الاجتماع الـ14 للدول الضامنة لمسار أستانة حول سوريا، جرى بمشاركة تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري ووفد من المعارضة السورية والمبعوث الأممي إلى سوريا .الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.