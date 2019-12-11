وزير القدس الفلسطيني يشارك بالتصويت في مسابقة الخليج 365 لصورة العام

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365

شارك وزير شؤون القدس الفلسطيني، فادي الهدمي، الأربعاء، بالتصويت في مسابقة وكالة "الخليج 365" لصورة العام 2019.

واختار الهدمي، في التصويت الذي جرى في مكتبه، من فئة الأخبار صورة للمصور الفلسطيني فايز أبو رميلة، التقطها يوم عيد الأضحى، الأخير، في المسجد الأقصى.

وتظهر الصورة عناصر من الشرطة الإسرائيلية وهم يعتدون على سيدات فلسطينيات، بالقرب من قبة الصخرة المشرفة في المسجد.

وقال الهدمي:" اختار هذه الصورة بالتأكيد، لأنها تجسد الهجمة الشرسة على القدس، وهذه الغطرسة والعنجهية الاحتلالية في قمع الفلسطينيين في المدينة".

وأضاف:" يفترض أن يكون المسجد الأقصى هو مكان مقدس ومكان عبادة وصفاء وسلام، ولكن شرطة الاحتلال المدججة أبت إلا أن تشوّه وتلوث هذه الصورة وتؤكد على أن معركتنا في القدس مشتعلة، وتؤكد الصورة أيضا أن أهل القدس يعانون الكثير في عملية التصدي بصدور عارية لجنود مدججين بالسلاح".

وتابع:" هذه الصورة هي أكبر مثال على هذا الصمود المقدسي، أمام هذه الآلة الاحتلالية".

ومن فئة "الحياة"، اختار الوزير الفلسطيني صورة لطفلة سورية مبتورة الأطراف، ولكنها تبتسم.

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وقال:" هذه الصورة تعبر عن بشاعة تشويه البراءة والطفولة، عندما تشوّه آلة الحرب طفلة بهذه الطريقة، ولكنها ما زالت تبتسم لأن روحها فيها براءة وطهارة، ولكنها رغم هذا التشويه الجسدي إلا أن البسمة والروح الداخلية تعبر عن المستقبل ونقاء الأطفال وطهارتهم التي تلوثها الحروب".

أما من فئة "الرياضة"، فقد اختار الوزير الهدمي صورة من بطولة الدوري التركي لكرة القدم.

وقال:" صحيح أن هذه الصورة من فئة الرياضة، إلا أنها تعبر عن التركيز على الهدف، وكيف أنه يمكننا أن نحارب ونركز على الهدف ونتمسك بتحقيق الهدف".

وأضاف الهدمي:" إن في هذه الصورة مثابرة وتحدي وفيها تركيز على الهدف".

ومسابقة الخليج 365 التي تنظم منذ 2012، تشمل 50 صورة، يتم اختيارها من بين حوالي 700 ألف صورة ملتقطة في تركيا ودول عدة، مثل سوريا، وفلسطين، وروسيا، وألمانيا، وإسبانيا.

وكل عام يشارك في التصويت المتاح باللغتين التركية والإنجليزية، كبار المسؤولين الأتراك، يتقدمهم الرئيس رجب طيب أردوغان.

كما شاركت شخصيات سياسية ونجوم من عالم الفن والرياضة، بمسابقة العام الماضي التي صوت فيها 223 ألف شخص.

ويستمر التصويت حتى 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري عبر الرابطين "aa.com.tr/yilinfotograflari" و"aa.com.tr/photooftheyear"الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.