اخبار الخليج

الشورى يطالب التقاعد بالسعي لتوفير تأمين طبي مخفض للمتقاعدين

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

صحيفة الخليج الالكترونية

طالب مجلس الشورى، المؤسسة العامة للتقاعد، بدراسة الآثار السلبية للتقاعد المبكر، وما يمكن تبنيه من ضوابط للحد من تأثيره على المؤسسة.

وشدد في جلسته العادية اليوم (الأربعاء) برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، على ضرورة أن تسعى المؤسسة العامة للتقاعد للحصول على تأمين طبي مخفض للمتقاعدين.

Advertisements

وأكد المجلس أهمية إسراع مؤسسة التقاعد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الزيادة المضطردة في حجم العجز الناتج بين الفرق في إيراداتها من الاشتراكات والاستثمارات والتزاماتها تجاه مستحقات معاشات المتقاعدين والمستفيدين.

وطالب بإجراء دراسة دورية حول أسباب التغير في حجم الأصول الاستثمارية، وما تستخدمه المؤسسة من تلك الأصول لسد العجز المالي، وتعزيز الاستفادة من جميع الأصول العقارية، للحصول على دخل سنوي يساعدها في سد العجز بين إيراداتها ومصروفاتها.

وأوضح المجلس أن على المؤسسة أن تعمل على دراسة تغطية الخزينة العامة للدولة للعجز النقدي السنوي في حسابي التقاعد المدني والعسكري الناجم عن الفرق بين الاشتراكات والمعاشات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشورى يطالب التقاعد بالسعي لتوفير تأمين طبي مخفض للمتقاعدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا