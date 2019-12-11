الشورى يطالب التقاعد بالسعي لتوفير تأمين طبي مخفض للمتقاعدين

صحيفة الخليج الالكترونية

طالب مجلس الشورى، المؤسسة العامة للتقاعد، بدراسة الآثار السلبية للتقاعد المبكر، وما يمكن تبنيه من ضوابط للحد من تأثيره على المؤسسة.

وشدد في جلسته العادية اليوم (الأربعاء) برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، على ضرورة أن تسعى المؤسسة العامة للتقاعد للحصول على تأمين طبي مخفض للمتقاعدين.

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وأكد المجلس أهمية إسراع مؤسسة التقاعد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الزيادة المضطردة في حجم العجز الناتج بين الفرق في إيراداتها من الاشتراكات والاستثمارات والتزاماتها تجاه مستحقات معاشات المتقاعدين والمستفيدين.

وطالب بإجراء دراسة دورية حول أسباب التغير في حجم الأصول الاستثمارية، وما تستخدمه المؤسسة من تلك الأصول لسد العجز المالي، وتعزيز الاستفادة من جميع الأصول العقارية، للحصول على دخل سنوي يساعدها في سد العجز بين إيراداتها ومصروفاتها.

وأوضح المجلس أن على المؤسسة أن تعمل على دراسة تغطية الخزينة العامة للدولة للعجز النقدي السنوي في حسابي التقاعد المدني والعسكري الناجم عن الفرق بين الاشتراكات والمعاشات.