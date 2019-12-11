أمير عسير يتابع عمليات التقصّي لحالات التسمم الغذائي في “بحر أبوسكينة”

صحيفة الخليج الالكترونية

وجّه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، بتشكيل “مجموعة اهتمام”؛ لمتابعة كل ما يخص حالات المصابين بالتسمم الغذائي الذي وقع مساء الأحد الماضي، بمركز بحر أبوسكينة التابع لمحافظة محايل عسير، مع المصابين وذويهم، والجهات ذات العلاقة.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير محمد بن دوسري، أن أمير منطقة عسير يتابع بشكل لحظي مجريات التقصي والرصد حول الحادثة، مشيراً إلى أنه لا يوجد وفيات نهائياً، كما تم تداوله في عدد من مواقع التواصل، ولا يوجد أي حالات منومة بالعناية المركزة.

وقال: إن “عدد الحالات المصابة بلغت ٢٦٢ حالة، غادر منها المستشفيات حتى الساعة 11:00 صباح اليوم الأربعاء، 212 حالة، والحالات المنومة في مستشفيات، محايل 30 حاله، ورجال ألمع 6 حالات، والمجاردة 6 حالات، والبرك 6 حالات، وعسير حالتين، بمجموع 50 حالة، جميعها مستقرة ولله الحمد، وتتلقى العناية الطبية والمتابعة المستمرة، وبعضها سيخرج من المستشفى خلال الساعات القليلة القادمة”.

وأوضح “ابن دوسري” أن توجيهات أمير منطقة عسير، تنص على أن يتم كشف الأسباب والإعلان عنها حال اكتمال كل مجريات التقصّي والرصد، وظهور نتائج الفحوصات المخبرية، وانتهاء مجريات التحقيق التي تتطلب وقتاً لن يكون طويلاً.