شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على حيوان بحري ضخم نافقاً بشواطئ رابغ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
عثر مواطن، اليوم الأربعاء، على حيوان بحري ضخم نافقاً على شاطي البحر في منطقة الخور برابغ.
وكان أحد سكان محافظة رابغ خلال تنزهه على ساحل رابغ، قد عثر على حيوان بحري كبير نافقاً على الشاطئ، يعتقد أنه “خروف البحر”.
وتبين أن طول الحيوان البحري يبلغ ثلاثة أمتار ونصف المتر تقريباً، ولا يزال موجوداً في ذات المكان في منطقة الخور برابغ.
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