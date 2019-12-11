شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من حساب المواطن بشأن «المبالغ المرتجعة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفاعل برنامج حساب المواطن، مع استفسارات عدد من المستفيدين، ومنها تساؤل بشأن معنى “المبلغ المرتجع” في البرنامج.

وأوضح البرنامج في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين: “أن المبلغ المدفوع هو مبلغ الدعم لشهر ديسمبر، والمبالغ المرتجعة هي الأثر الرجعي الذي يتم فيه تعويض المستفيدين المستحقين لذلك، والذي يتم صرفه مع مبلغ الدعم الشهري”.

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وكان أحد المواطنين قد تساءل بشأن إيداع “مبلغ مرتجع” بقيمة 505 ريالات، بالإضافة إلى “مبلغ الدعم” بقيمة 543 ريالًا.

يذكر أن برنامج حساب المواطن، أودع أمس الثلاثاء، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ 12.7 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 60.8 مليار ريال منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.