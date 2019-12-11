شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 طالبات بحادث تصادم مروع في الباحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أسفر حادث تصادم عنيف بين مركبتين بقرية بني فروة بالباحة صباح اليوم الأربعاء عن إصابة 3 طالبات كن في طريقهن إلى المدرسة منها إصابة خطيرة.

وأوضحت إدارة مرور الباحة أن إحدى المركبتين كانت تقل طالبات اصطدمت وجهاً بوجه بمركبة أخرى وأسفر الحادث عن وقوع ثلاث إصابات.

وأكدت أن فرق الإسعاف وصلت في الحال وتم نقل المصابات إلى مستشفى الملك فهد بالباحة ، مشيرة إلى أن الطالبتين الأخرتيًن حالتهما متوسطة ، وأنه تم فتح تحقيق في الحادث.