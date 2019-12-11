شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «الجوازات» للمُقيمين في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعت المديرية العامة للجوازات جميع المقيمين بالمملكة الذين لم يسجلوا بصماتهم “الخصائص الحيوية” إلى سرعة مراجعة إدارات الجوازات وتسجيل بصماتهم في النظام الآلي ولمرافقيهم، تفادياً لإيقاف سجلاتهم في الحاسب الآلي، وذلك للاستفادة من خدمات الجوازات المتعددة.

Advertisements

وأكدت المديرية العامة للجوازات أنه سوف يتم إيقاف سجلات الوافدين المقيمين في المملكة الذين لم يقوموا بتسجيل خصائصهم الحيوية (البصمة) في النظام الآلي، ولن يتم تنفيذ أي إجراء لهم في سجلاتهم بالحاسب الآلي دون وجود بصماتهم.

وأوضحت الجوازات أنه قد تم تجهيز مواقع لتسجيل بصمات المقيمين في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ودعمها بالأجهزة المتطورة والكوادر البشرية المؤهلة لضمان الدقة والسرعة في إنهاء الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات.

وبينت أنه يمكن للمستفيد الاطلاع على مواقع تسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) من خلال زيارة الموقع الرسمي www.gdp.gov.sa أو التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected] للرد على جميع الاستفسارات واستقبال جميع الآراء.