سقوط مقذوفات حوثية على مستشفى في جازان









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: تعرضت مستشفى الحرث العام، ومرافق مدنية في منطقة جازان لشظايا مقذوفات عسكرية تم إطلاقها من داخل الأراضي اليمنية.

وصرح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني أن فرق الدفاع المدني باشرت مساء أمس، عدداً من البلاغات بسقوط شظايا مقذوفات عسكرية اطلقتها عناصر الحوثي من داخل الأراضي اليمنية على مستشفى الحرث العام، ومرافق مدنية بالقرب من المستشفى يرتادها المواطنون والمقيمون مما نتج عن ذلك تضرر السور الخارجي للمستشفى.

وأكد المقدم القحطاني في تصريحات بثتها وكالة الأنباء السعودية "واس"، عدم وجود أي أضرار بشرية حيث تمت مباشرة تنفيذ أعمال الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.

