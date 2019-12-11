قطار الحرمين السريع يسأنف رحلاته









اسماء السيد - استأنف قطار الحرمين السريع اليوم الأربعاء، رحلاته بين محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومحطة المدينة المنورة، وذلك بعد جاهزيته للتشغيل، بعد توقف دام لأكثر من شهرين.

"الخليج 365" من الرياض: بدأت الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع إدارة مشروع قطار الحرمين السريع، تشغيل محطة قطار الحرمين السريع المرتبطة بالصالة رقم (1) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة.

وانطلقت اليوم أولى رحلات القطار من محطة مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، ما بين محطتي المدينة المنورة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، بحضور مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات بالهيئة العامة للطيران المدني سليمان بن أحمد البسام، ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز عصام بن فؤاد نور، وعدد من المسؤولين في القطاعات الحكومية العاملة في المطار, بعد استكمال كافة التجهيزات والتأكد من جاهزية المحطة لخدمة المسافرين.

ويعّد مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد فريداً من نوعه على صعيد المنطقة، بعد الخطوة التي اتخذتها الهيئة العامة للطيران المدني في ربط مطار المؤسس الجديد الصالة رقم (1) بشبكة قطار الحرمين السريع، حيث وضعت هذه الخطوة معايير جديدة في تطبيق أفضل الممارسات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين، كما يشّكل نقلة نوعية في خدمات النقل العام في المطارات السعودية.

Advertisements

وتهدف محطة القطار المرتبطة بالصالة رقم (1) بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، إلى المساهمة في نقل الزوار والمعتمرين إلى الحرمين الشريفين بكل يسر وسهولة، ضمن تفعيل محور الرؤية المستقبلية للمملكة، لمضاعفة أعداد المعتمرين والحجيج بالتدرج كل عام حتى تستقر عند 30 مليونا في 2030م.

ونشر الحساب الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، وقطار الحرمين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مجموعة من الصور لأولى الرحلات

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تولت مسؤولية إنشاء محطة قطار الحرمين بالمطار ضمن مشروع مطار المؤسس الجديد، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة قرابة 3204 راكب في الساعة.

وكان حريق نشب في سقف محطة القطار بحي السليمانية في جدة، في نهاية سبتمبر الماضي، دون أن تسجل خسائر في الأرواح، قد ادى لتوقف الرحلات.