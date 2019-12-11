دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع جوجل تدفع بتحديث جديد لمتصفح Chrome يدعم معايير أعلى للحماية ظهر على التقنية بلا حدود.

بدأت شركة جوجل في دفع تحديث جديد لمتصفح Chrome ينطلق بمعايير أعلى للحماية، مع كلمة مرور أعلى كفاءة، وحماية في الوقت الفعلي من عمليات إستهداف وتصيد المستخدمين.

يأتي التحديث الجديد لتطبيق متصفح كروم مع حماية أفضل لكلمة المرور في حساب المستخدم، لتفادي إختراق بيانات المستخدمين، مع حماية أعلى وفي الوقت الفعلي من تعقب المستخدمين، كما يتضمن التحديث بعض التعديلات الطفيفة في واجهة المستخدم.

طورت كلمة المرور في تحديث تطبيق متصفح كروم لتكون ملحق منفصل في المتصفح، ومن ثم تم دمج كلمة المرور في حساب المستخدم في شهر أكتوبر، واليوم تدعم جوجل الميزة بتحديث جديد يدعم حماية حساب المستخدم ومنع إختراق البيانات.

ومن المقرر أن تعمل عملاق البحث على إبلاغ المستخدمين في حالة رصد أي إختراق في بيانات المستخدم بشكل تلقائي، كما سيعمل المتصفح على إقتراح تغيير كلمة المرور بواحدة جديدة وأكثر قوة لمنع إختراق الحساب.

وتعمل جوجل على رصد أي إختراق لحساب المستخدم من خلال تقنية مشفرة تعمل على تأمين بيانات المستخدم أثناء متابعة الحساب.

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كما يتضمن التحديث تقنيات جديدة تمنع إستهداف المستخدم على شبكة الإنترنت، حيث تعمل هذه التقنية في الوقت الفعلي للتصفح على شبكة الإنترنت.

أيضاً تعمل جوجل على تحديث قائمة المواقع التي تستهدف المستخدمين كل 30 دقيقة، لدعم المستخدم بعملية تصفح آمن على شبكة الإنترنت، مع تفادي التعرض للمواقع التي يمكن أن تقوم بعمليات إحتيال على المستخدمين.

يذكر أن جوجل قامت أيضاً بإجراء بعض التغييرات الطفيفة على واجهة متصفح كروم، التي تأتي الآن ببعض الرسوم المتحركة الجديدة للملف الشخصي، أيضاً من المقرر أن يتم دفع التحديث بالمميزات الجديدة تدريجياً للمستخدمين خلال الفترة القادمة.

المصدر

هذا الموضوع جوجل تدفع بتحديث جديد لمتصفح Chrome يدعم معايير أعلى للحماية ظهر على التقنية بلا حدود.