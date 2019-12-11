دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Oppo تخطط للإعلان الرسمي عن سماعة Enco اللاسلكية في 26 من ديسمبر ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت شركة Oppo عن خططها للإعلان عن سماعة Enco Free اللاسلكية الجديدة خلال الحدث الذي يقام لكشف النقاب عن هواتف Reno3 في 26 من ديسمبر.

تستعد شركة Oppo لكشف النقاب عن سماعة Enco Free اللاسلكية، التي تنطلق مع حافظة لشحن السماعة، مع تصميم يحاكي سماعة realme Buds Air.

ومن المقرر أن تقدم Oppo سماعة Enco Free اللاسلكية الجديدة وفقاً للإعلان التشويقي بثلاثة إختيارات في الألوان هم الأسود، الوردي إلى جانب اللون الأبيض، حيث يأتي اللون الوردي كبديل للون الأصفر الذي تنطلق به سماعة realme Buds Air قريباً.

Advertisements

كما تشير التوقعات إلى أن سماعة Enco Free اللاسلكية تنطلق بميزة دعم تقنية البلوتوث 5.0، كما تدعم الإقتران التلقائي السريع بالهاتف ما أن يتم إخراج السماعة من الحافظة، أيضاً تشير التوقعات إلى أن السماعة ستدعم تنشيط مساعد جوجل الرقمي عن طريق النقر السريع، وهي نفس المميزات التي تأتي بها سماعة realme Buds Air قريباً.

المصدر

هذا الموضوع Oppo تخطط للإعلان الرسمي عن سماعة Enco اللاسلكية في 26 من ديسمبر ظهر على التقنية بلا حدود.