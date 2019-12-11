موزة تقتل شاباً مصرياً

دبي - بواسطة محمد فارس توفي فتى مصري عقب تناوله ثمرة موز تحتوي على "سم فئران"، بطريق الخطأ. ووفقا لما نشرته بوابة "أخبار اليوم"، توفي سليمان محمد، الطالب بالمرحلة الثانوية، إثر إصابته بحالة تسمم حادة. وكشفت التحريات في محافظة قنا، أن صاحب الـ18 عاما تناول كمية من الموز المسموم عن طريق الخطأ. وتم وضع السم في بعض المناطق بمنزله للقضاء على الفئران، ما أدى إلى تلوث الموز. ودون أن يدرك تناول الفتى الفاكهة، ما أسفر عن إصابته بحالة تسمم أدت لوفاته.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.