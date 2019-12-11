شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق تميم بن حمد يحذف تغريدة مسيئة للسعودية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذف خليفة شقيق تميم بن حمد أمير قطر، تدوينة من على حسابه الرسمى على "تويتر"، بعدما أثارت حالة من الغضب على صفحات السوشيال ميديا.

وتضمنت تغريدة خليفة شقيق تميم المحذوفة، أبيات شعر وصورة تجمع كلا من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ورئيس وزراء قطر، خلال حضورهما الدورة الأربعين من قمة مجلس التعاون الخليجى فى الرياض، التى أقيمت بالأمس.









التغريدة التى حذفت بعد ساعات، أثارت الغضب، واعتبروها المتابعون على السوشيال ميديا خير تأكيد على أن قطر لا ترغب فى المصالحة مع دول الرباعى العربى، وأنها تواصل الإساءة إلى الملك سلمان والمملكة العربية السعودية.

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