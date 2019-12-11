قوات الجيش اليمنى تحبط تسللا لمليشيا الحوثى شمالى لحج وتكبدها خسائر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت قوات الجيش اليمنى، اليوم الأربعاء، محاولة تسلل لمليشيا الحوثى شمالى محافظة لحج (جنوب اليمن). وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى"سبتمبر نت"، أن مجموعة من عناصر مليشيا الحوثى، حاولت التسلل، باتجاه المرتفعات الشمالية الرابطة بين مديريتى (طور الباحة) و(المقاطرة) وأفشلتها قوات الجيش وكبدتها خسائر بشرية فى صفوفها.

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