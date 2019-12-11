شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش اليمنى تحبط تسللا لمليشيا الحوثى شمالى لحج وتكبدها خسائر والان مع تفاصيل الخبر
وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى"سبتمبر نت"، أن مجموعة من عناصر مليشيا الحوثى، حاولت التسلل، باتجاه المرتفعات الشمالية الرابطة بين مديريتى (طور الباحة) و(المقاطرة) وأفشلتها قوات الجيش وكبدتها خسائر بشرية فى صفوفها.
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