شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى يحذر من الوضع فى لبنان: مستعدون لإنعاش اقتصاد بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، من الوضع الاقتصادى فى لبنان، قائلا: " الوضع المالي في لبنان خطير جدا".

وأعرب وزير الخارجية الأمريكى خلال مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، عن استعداد بلاده لمساعدة لبنان لإنعاش اقتصاده، مشترطا فى الوقت ذاته إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية قبل الاستجابة لطلبات الدولة.

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وحول الوضع فى ليبيا، قال: "ليس هناك حل عسكري للوضع في ليبيا".