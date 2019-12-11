شكرا لقرائتكم خبر عن وزير لبنانى: بلدنا يخسر80 مليون دولار يوميا بسبب الأزمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، تلفزيون ام.تى.فى، اليوم الأربعاء، أن اقتصاد لبنان يخسر ما لا يقل عن 70 إلى 80 مليون دولار يوميا - حوالى نصف دخله المعتاد، بسبب الأزمة التى تصيب البلاد بالشلل.
وقال الوزير منصور بطيش، إن الأزمة "تفاقمت كثيرا" وباتت تتطلب حلا عاجلا.
تجتاح الاحتجاجات لبنان منذ 17 أكتوبر، ويواجه البلد أشد أزماته الاقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامى 1975 و1990.
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