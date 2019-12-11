شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تلقى القبض على 7 مواطنين من قطر دخلوا البلاد لصيد "الحبارى الأفريقى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت السلطات الباكستانية القبض على 7 مواطنين من قطر حاولوا دخول منطقة نوشكى بإقليم بالوشستان جنوب غربى البلاد متخفين بالملابس المحلية لتجنب قوات الأمن، لصيد طائر "الحبارى الأفريقي"، الذى يواجه خطر الانقراض، بدون تصريح من وزارة الخارجية.

وأكد أحد المسئولين فى منطقة نوشكى أن المواطنين القطريين كانوا يرتدون الملابس المحلية فى محاولة للتخفى عن أعين قوات الأمن، وذلك وفق ما ذكره "باكستان تريبيون".

ويُعد "الحبارى الافريقي" من أنواع الطيور التى تواجه خطر الانقراض، ويتواجد فى دول شمال أفريقيا.