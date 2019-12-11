شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتسلم جائزة موسوعة جينيس فى أكبر سلسلة تسجيلات مصورة عن التسامح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة التسامح الإماراتية، حفل للاحتفال بتسجيل رقم جديد فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث تسلم الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، شهادة تحقيق رقم عالمى جديد بمشاركة أكثر من 11250 شخصا من 167 جنسية تعيش على أرض الإمارات فى تسجيل أكبر سلسلة فيديوهات مصورة حول التسامح والأخوة الإنسانية.

ونظمت وزارة التسامح المبادرة بالتعاون مع قبل شركة FMCG Procter & Gamble، وذلك من خلال أجنحة مخصصة لهذا الغرض فى المراكز التجارية على مستوى الدولة وطلب المنظمون من المشاركين كافة على اختلاف لغاتهم بتسجيل تعهد بالتسامح "أتعهد باحترام وقبول الأشخاص الذين تختلف قدراتهم ومعتقداتهم وثقافتهم عن بلدى، وفقا لوكالة "وام" الإماراتية.



موسوعة جينيس

وقال الشيخ نهيان بن مبارك، إن وجود هذا الكم الهائل من التسجيلات المصورة بلغات العالم كافة، والتي شارك بها الكبار والصغار والأسر، من كل الفئات والجاليات المقيمة على أرض الدولة، يؤكد حالة الثراء داخل المجتمع الإمارات، مؤكدا أن تسجيل أطول سلسلة من التسجيلات حول التسامح فى موسوعة جينيس، يتفق مع احتفاء الإمارات بعام التسامح.