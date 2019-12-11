شكرا لقرائتكم خبر عن أول فندق للقطط فى سوريا.. وصاحبه: الحرب شجعتنا على ذلك.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفتتح زوجان فى سوريا بإفتتاح أول فندق للقطط، وأطلقا عليه أسم ""Paw cats hotel" بمبادرة شخصية منهم، لتوفير أجواء جيدة للقطط التى لا يتمكن أصحابها من رعايتها لفترة معينة.

وقال محمد بطحة صاحب المشروع أنهم لا يقوموا بحصر القطط في مكان محدد، بل لهم حرية التجول والحركة، ويستقبلوا شهريا ما يقارب 15 قطا، موضحا: "بعض القطط لا تستطيع الانسجام أبدا، فنحاول عزلها بمكان خاص لكيلا تتعرض لأي خطر من قطط أخرى".

وأضاف محمد: "فى هذه الحرب تضررت الناس وأيضا تضررت هذه الحيونات الأليفة، هذه الحيونات لا تستطيع التعبير عن مشاعرها، لذلك هي بحاجة من يرعاها في تلك الظروف، هناك الكثير من الأسر التى هاجرت وتخلت آسفة عن حيواناتها، وقد شجعتنا الحرب على ذلك، وإذا كنا سننتظر الظروف، فلن نقوم بأى شيء، لان الحرب طويلة فى سوريا".





وأسس الزوجان، الفندق الصغير فى عام 2018، ويقومان بإدارته والإشراف على خدماته واحتياجاته بشكل مباشر، من خلال خبرتهما في هذا المجال.

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وأكد محمد، أن القطط تتعرض لمراجعات دورية من قبل الطبيب البيطري، وأن شرط الاستقبال الأساسي هو أن يكون القط ملقّح وخالي من أي مرض"، وفقا لموقع "سبوتنيك".

وقال محمد بطحة: "راودتني الفكرة بعد سفري وزوجتي خارج البلاد، أجبرت على وضع قططي عند أصدقاء، لرعايتهم أثناء فترة غيابنا، لكن عند عودتنا، صدمنا عندما أخبرونا أنهم قد اضطروا للتخلي عنهم بسبب ظروف قد مروا بها، من هنا أتت الفكرة، من حاجتنا لمكان يوضع فيه حواننا الأليف أثناء سفرنا، طبعا هذا شيء مهم بالنسبة لنا وللكثير من الأشخاص الذين ليهم حيوان أليف في منزلهم، هم يعرفون تماما عن ماذا أتحدث وصعوبة فقدانه".