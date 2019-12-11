ضبط صاحب مقطع صوتي هدد بالاعتداء والإيذاء للغير

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكدت شرطة القصيم أنها أوقفت مواطناً بعد انتشار مقطع صوتي له على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن عبارات تهديد وإيذاء للغير.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم: إنه وبالإشارة إلى المقطع الصوتي الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واحتوى ألفاظاً وعباراتٍ تتضمن التهديد بالاعتداء وإيذاء الغير، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هوية من قام بتسجيله ونشره.
ولفت إلى أنه مواطن في العقد السادس من العمر، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
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