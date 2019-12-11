لجنة ريادة أعمال الزلفي تنتخب ” عبدالله بن جارالله العضيب ” نائباً للرئيس

صحيفة الخليج الإلكترونية عقدت لجنة ريادة الأعمال اجتماعها الثاني مساء الثلاثاء 13 ربيع ثاني 1441 هـ في مقر غرفة الزلفي برئاسة عضو مجلس الإدارة أ . فالح بن عبدالله الفالح وبحضور الأمين العام للغرفة الأستاذ محمد عبدالله الملا وعدد من أعضاء اللجنة ، وجرى التصويت لانتخاب نائباً لرئيس اللجنة ، حيث أجمع الأعضاء على اختيار الأستاذ عبدالله بن جارالله العضيب نائباً للرئيس ، بعدها تم مناقشة عدة مواضيع والتي من دورها تُسهم في تطوير رواد ورائدات الأعمال بمحافظة الزلفي .

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