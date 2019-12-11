شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يطلب من «التقاعد» توفير تأمين طبي مخفّض للمتقاعدين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

طالب مجلس الشورى، المؤسسة العامة للتقاعد، بدراسة تغطية الخزينة العامة للدولة للعجز النقدي السنوي في حسابَي التقاعد المدني والعسكري الناجم عن الفرق بين الاشتراكات والمعاشات، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس عبدالله العجاجي.

كما طالب المجلس خلال الجلسة العادية التاسعة من السنة الرابعة للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، المؤسسة العامة للتقاعد، بالإفصاح الدوري عن الوضع المالي والاستثماري لشركة “الرائدة”، والشفافية في طرحه للمشتركين، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور عبدالله البلوي.

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ودعا “الشورى”، المؤسسة العامة للتقاعد، إلى السعي للحصول على تأمين طبي مخفّض للمتقاعدين، مشدداً على ضرورة تعزيز الاستفادة من جميع الأصول العقارية، للحصول على دخل سنوي يساعد المؤسسة على سد العجز بين إيراداتها ومصروفاتها.

وطالب المجلس المؤسسة العامة للتقاعد، بإجراء دراسة دورية حول أسباب التغير في حجم الأصول الاستثمارية، وما تستخدمه المؤسسة من تلك الأصول لسد العجز المالي، إضافة إلى دراسة الآثار السلبية للتقاعد المبكر، وما يمكن تبنيه من ضوابط للحد من تأثيره في المؤسسة.

كما طالب “الشورى” مؤسسة التقاعد، بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الزيادة المطردة في حجم العجز الناتج بين الفرق في إيراداتها من الاشتراكات والاستثمارات والتزاماتها تجاه مستحقات معاشات المتقاعدين والمستفيدين.