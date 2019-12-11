دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تقرير يشير إلى خطط شاومي للإعلان عن هاتف MI MIX 4 في 10 من يناير ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت شركة شاومي سابقاً على خططها لإطلاق هاتف MI MIX 4 العام المقبل، واليوم يكشف تقرير جديد عن الموعد المتوقع للإعلان الرسمي في 10 من يناير.

كشف عن بعض التسريبات المصورة لملصق إعلاني من شاومي لمؤتمرها المقرر عقده في 10 من يناير المقبل خلال فعاليات مؤتمر CES للعام 2020.

ويكشف الملصق الإعلاني لشركة شاومي عن بعض ملامح تصميم هاتف MI MIX 4، كما تظهر عبارة “Only for innovations” على الملصق الإعلاني، وأيضاً تظهر كلمة “MIX” في الأعلى بعد صورة الهاتف.

وتشير التوقعات إلى أن شاومي ستكشف عن تقنية جديدة في هاتف Xiaomi MIX 4 خلال الحدث، حيث من المتوقع أن يكون إصدار شاومي الأول بتصميم الكاميرة أسفل الشاشة.

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يذكر أن هاتف Xiaomi MIX 4 رصد في قاعدة بيانات GeekBench، حيث سجل 728 نقطة في إختبارات الأنوية الآحادية، و2776 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة، كما يظهر الهاتف في قاعدة البيانات بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع نظام تشغيل Android 9 Pie.

وتحاكي نتائج إختبارات هاتف Mi MIX 4 إصدار الشركة الحالي Mi 9 تقريباً، الذي سجل 735 نقطة في الأنوية الآحادية، و 2658 نقطة في الأنوية المتعددة، ومن المتوقع أن ينطلق الإصدار الجديد أيضاً بمعالج SD855.

المصدر

هذا الموضوع تقرير يشير إلى خطط شاومي للإعلان عن هاتف MI MIX 4 في 10 من يناير ظهر على التقنية بلا حدود.