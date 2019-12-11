شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تلقى القبض على مسؤول إعلام داعش فى "نينوى" والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت، فى بيان بثته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن قوات شعبة الاستخبارات العسكرية فى "الفرقة 14"، وبالتعاون مع استخبارات "لواء59 " تمكنت من إلقاء القبض على مؤذن وخطيب ومسؤول إعلام "داعش " فى منطقة "الصلاحية"، إحدى ضواحى قضاء مخمور الموصل، بعد إعداد كمين محكم له .
وأوضح البيان، أن المعتقل يعد أحد الداعمين والمروجين لعصابات "داعش" الإرهابية فى المنطقة، وأنه من المطلوبين للقضاء ، بموجب "مذكرة قبض " وفق مواد الإرهاب.
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