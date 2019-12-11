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الاستخبارات العراقية تلقى القبض على مسؤول إعلام داعش فى "نينوى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية فى العراق، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على خطيب ومسئول إعلام تنظيم "داعش" الإرهابى فى قضاء "مخمور" بمحافظة نينوى.

 

وأضافت، فى بيان بثته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن قوات شعبة الاستخبارات العسكرية فى "الفرقة 14"، وبالتعاون مع استخبارات "لواء59 " تمكنت من إلقاء القبض على مؤذن وخطيب ومسؤول إعلام "داعش " فى منطقة "الصلاحية"، إحدى ضواحى قضاء مخمور الموصل، بعد إعداد كمين محكم له .

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وأوضح البيان، أن المعتقل يعد أحد الداعمين والمروجين لعصابات "داعش" الإرهابية فى المنطقة، وأنه من المطلوبين للقضاء ، بموجب "مذكرة قبض " وفق مواد الإرهاب.

 

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