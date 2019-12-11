شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة برلمانية ليبية: تصريحات أردوغان بإرسال قوات تركية غزو لأراضينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت لجنة الشؤون الخارجية بـ مجلس النواب الليبى، عن استنكارها الشديد لتصريحات الرئيس التركى وتهديده بإرسال قوات تركية إلى ليبيا.

وقالت اللجنة، في بيان صحفى لها إنها تعتبر توقيع مذكرة التفاهم الأمنية مع حكومة الوفاق هو مقدمة لغزو الأراضى الليبية، بغرض الاستحواذ على ثرواتها والحصول على موطأ قدم جنوب المتوسط لتنفيذ أجندات الحكومة التركية، مؤكدة أن ذلك يعد انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وتدخل سافر فى دولة مستقلة وعضو فى الأمم المتحدة وعودة لسياسات استعمارية ترفضها المواثيق والعهود الدولية.

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ودعت اللجنة مجلس الأمن والجامعة العربية والمجتمع الدولى إلى اتخاذ موقف حاسم من هذه التهديدات، مناشدة الشعب الليبى للتوحد ونبذ الخلافات وتغليب الصالح العام.