المجلس التنفيذى لإمارة دبى يعتمد مبادرات لتحسين منظومة التأمين الصحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة لتحسين منظومة التأمين الصحى فى دبى، اتخذ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولى عهد حاكم دبى مع المجلس التنفيذى للإمارة مجموعة م المبادرات. وقال حمدان بن راشد "ترأست اليوم اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي واعتمدنا حزمة مبادرات تهدف لتحسين منظومة التأمين الصحي وتوحيد برامج الضمان الصحي الحكومية بهدف تقديم خدمات طبية رائدة للمواطن والمقيم في دبى". Advertisements

المجلس التنفيذي لإمارة دبي وتابع "اعتمدنا خلال الاجتماع أجندة عمل المجلس التنفيذي والموضوعات التي ستشكل جدول أعماله خلال عام 2020، ومجموعها 30 موضوعاً تمثل أولويات بالنسبة لحكومة دبي لدفع عجلة التنمية وتطوير الخدمات الحكومية وتحقيق سعادة المجتمع" وأختتم "نتطلع لأن يكون العام المقبل محطة استثنائية في قصة نجاح دبي، ففي هذا العام سنستضيف العالم في اكسبو 2020 وعلى كل الجهات الحكومية والخاصة في دبي بذل قصارى جهودها وأن تعمل بروح الفريق الواحد لنبهر العالم في 2020.

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