رئيس مجلس النواب اللبنانى: مؤتمر باريس إشارة قوية لاهتمام المجتمع الدولى بلبنان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الأربعاء، إن مؤتمر باريس الذى يحشد الدعم للبنان يُظهر أن المجتمع الدولى أكثر اهتماما بالبلد من بعض اللبنانيين. ونقل النائب على بزي عن بري قوله للنواب من كتلته البرلمانية "اعتبر أن اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان إشارة قوية إلى أن المجتمع الدولي يهتم بلبنان واستقراره وأمنه أكثر من بعض اللبنانيين". وقال بري إنه سيدعو لجلسة برلمانية قريبا لمناقشة ميزانية 2020 وإقرارها.

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