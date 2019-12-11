رويترز: المحتجون فى الجزائر يطالبون بإلغاء الانتخابات المقررة غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حشد كبير من المحتجين مسيرة في وسط العاصمة الجزائرية اليوم الأربعاء، للمطالبة بإلغاء الانتخابات الرئاسية المقررة غدا الخميس وهتفوا بأنهم سيقاطعون التصويت في انتخابات يعتبرونها تمثيلية.

وتجمع الآلاف في أنحاء العاصمة للمطالبة بإلغاء الانتخابات لحين تنحي النخبة الحاكمة بأكملها وابتعاد الجيش عن السياسة. وهتف المحتجون "لا لانتخابات الغد" ورفعوا لافتات كُتب عليها "دمرتم البلد". Advertisements ووضع الجمود في الجزائر، البالغ عدد سكانها 40 مليون نسمة والمورد الكبير للغاز إلى أوروبا، مستقبل البلاد السياسي على المحك. وجميع المرشحين الخمسة الذين حصلوا على موافقة لخوض انتخابات غد الخميس من كبار المسؤولين السابقين وعلى صلة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أجبره الجيش على التنحي في أبريل استجابة للاحتجاجات. وقال طالب يدعى أحمد كميلي (25 عاما) "الجزائريون يريدون تغييرا جذريا، لقد سئموا".

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