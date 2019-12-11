شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة أكثر من 38 ألف يمنى منذ انقلاب ميليشيا الحوثى على السلطة الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن التحالف اليمنى لرصد انتهاكات حقوق الإنسان "تحالف رصد"، عن مقتل 15 ألفا و420 مدنيا يمنيا وإصابة 22 ألفا و916 آخرين منذ انقلاب ميليشيا الحوثى على السلطة الشرعية فى 21 سبتمبر 2014 وحتى نهاية أكتوبر من العام الجارى.

وأشار التحالف، فى بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأربعاء، إلى وجود 4 آلاف و272 مدنيا مختطفا و6 آلاف و352 طفلا مجندا حتى اللحظة.

وأوضح، أن الألغام التى زرعتها ميليشيات الحوثى فى عدد من محافظات اليمن تسببت بمقتل نحو ألف و300 مدنى، معتبرا هذه الانتهاكات خرقا صارخا من قِبل الميليشيا لقانون حقوق الإنسان ومواثيق القانون الدولى الإنسانى.

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وشدد، على أن اليمن يشهد للعام الخامس على التوالى أوضاعا مأساوية لحالة حقوق الإنسان جراء الحرب الدائرة فى معظم الأراضى اليمنية نتيجة انقلاب ميليشيا الحوثى على الدولة، مطالبا المجتمع الدولى بالتدخل الفعال لوضع حد لهذه الانتهاكات والقيام بدوره بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فى اليمن بكل حيادية واسـتقلالية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع مرتكبى تلك الجرائم والحد منها.

كما طالب تحالف رصد، ميليشيا الحوثى بالوقف الفورى لكل أشكال الانتهاكات التى تطال المدنيين وإطلاق سراح كافة المحتجزين تعسفيا والمختفين قسريا بما فى ذلك الأطفال والنساء وكبار السن والسياسيون والإعلاميون ونشطاء المجتمع.