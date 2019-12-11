وزير المالية اللبنانى: عجز ميزانية 2019 سيكون أكبر بكثير مما كان متوقعا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال فى لبنان اليوم الأربعاء، إن عجز ميزانية 2019 سيكون أكبر بكثير مما كان متوقعا بسبب انخفاض مقلق للغاية لإيرادات الدولة إذ تعانى البلاد من أزمة مالية شديدة.
وقال الوزير علي حسن خليل في تصريحات للصحفيين بثتها محطة إل.بي.سي.آي إن لبنان، الذي شهد احتجاجات ضخمة منذ 17 أكتوبر، يواجه صعوبات جمة في تمويل الدولة.
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