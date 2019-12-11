شكرا لقرائتكم خبر عن محتجون يطوقون مبنى وزارة النفط وسط بغداد ويمنعون خروج الموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاى نيوز فى خبر عاجل، أن محتجين يطوقون مبنى وزارة النفط وسط بغداد، الآن، ويمنعون الموظفين من الخروج . و أكدت سكاى نيوز عبر حسابها الرسمى على تويتر، أن مجموعة من المحتجين حاصروا مبنى وزارة النفط ببغداد .

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