"ي ب ك/ بي كا كا" يطلق سراح مئات من تنظيم "داعش"

الحسكة / عمر قوباران / الخليج 365

أطلق تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي، سراح 516 شخصًا من إرهابيي داعش وأسرهم، المحتجزين في مخيم "الهول" محافظة الحسكة التي يحتلها التنظيم شمال شرقي سوريا.

وبحسب معلومات حصلت عليها الاناضول من مصادر أمنية محلية، الأربعاء، فإن تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي، أطلق سراح 516 شخصًا من إرهابيي داعش وأسرهم المحتجزين في مخيم "الهول" بمحافظة الحسكة شمال شرقي

سوريا، بعد تدخل من بعض القبائل العربية.

وفي هذا الإطار، أطلق التنظيم سراح 516 شخصًا من إرهابي داعش وأسرهم منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول.

كما أطلق التنظيم ، سراح مئات الإرهابيين المنتمين لداعش، أو ساعد في هروبهم، خاصة بعد إطلاق تركيا عملية نبع السلام.

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وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي أطلق سراح ما لا يقل عن 800 شخص من سجن تل أبيض.

ويحتجز تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي ، إلى جانب المدنيين الذين فروا من الأشتباكات التي وقعت مع داعش في دير الزور، بعض المنتمين إلى داعش وأسرهم، في مخيم "الهول" الذي أقامه، في بلدة الهول بمحافظة الحسكة في 17 أبريل / نيسان 2017.

وتعد دورات المياه وكبائن الاستحمام غير الصحية، والخيام الممزقة، والأطعمة منتهية الصلاحية، وعدم توافر الأدوية اللازمة لأصحاب الأمراض المزمنة، ونقص الرعاية الصحية من بين المشكلات الرئيسة في المخيم.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة فإن ما يزيد عن 70 ألف شخص يعيشون في مخيم الهول الذي يتسع لـ 10 ألاف شخص فقط، وأن 90% من هؤلاء الأشخاص من الأطفال والنساء.

ويضم المخيم، عدة آلاف من المحاربين الإرهابين من 50 دولة تقريبا، فضلا عن العديد من الإرهابين السوريين والعراقيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.