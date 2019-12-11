السعودية: شظايا مقاذوفات "حوثية" استهدفت مقار مدنية بجازان

الرياَض/ الخليج 365

أعلنت السعودية، الأربعاء، أن شظايا مقاذوفات "حوثية" استهدف مقارا مدنية بمنطقة جنوب غربي المملكة، دون أضرار بشرية.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، عن المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة جازان، يحيى عبدالله القحطاني.

وأوضح القحطاني أن "فرق الدفاع المدني باشرت مساء الثلاثاء، عدداً من البلاغات بسقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها المليشيا الحوثية من داخل الأراضي اليمنية على مستشفى الحرث العام، ومرافق مدنية بالقرب من المستشفى يرتادها المواطنون والمقيمون".

وأوضح أنه "نتج عن ذلك تضرر السور الخارجي للمستشفى، وعدم وجود أي أضرار بشرية".

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ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول ما أورده المتحدث السعودي.

واعتاد الحوثيون استهداف السعودية السنوات الأخيرة بصواريخ في مناطق بينها جازان، ويتم إحباط أغلبها غير أن وتيرة الاستهدفات قلت بشكل كبير، لاسيما بعد حريق في منشأتي نفط تابعتين لأرامكو في سبتمبر/ ايلول الماضي، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنته جماعة "الحوثي".

وفي 20 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، قال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إن بلاده تأمل في محادثات سلام أوسع في اليمن.

وكشف أن بلاده تعرضت لاعتداءات بـ(286) صاروخا باليستيا و(289) طائرة بدون طيار (من الحوثيين)، دون توضيح الفترة الزمنية أو تفاصيل أكثر.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني من جهة أخرى، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.