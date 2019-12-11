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إقالة أنشيلوتي من تدريب نابولي

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن نادي نابولي الإيطالي، رسميًا عن إقالة مدربه كارلو أنشيلوتي، اليوم الأربعاء، بعد فوز الفريق أمام ضيفه جينك البلجيكي برباعية نظيفة ليتأهل إلى دور الـ16 لبطولة .

وفي السياق نفسه، كشف النادي الإيطالي عن قرار الإقالة بعد ساعات من انتهاء اللقاء الذي أنهى سلسلة من 9 مباريات بلا فوز في جميع المسابقات.

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