إقالة أنشيلوتي من تدريب نابولي

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلن نادي نابولي الإيطالي، رسميًا عن إقالة مدربه كارلو أنشيلوتي، اليوم الأربعاء، بعد فوز الفريق أمام ضيفه جينك البلجيكي برباعية نظيفة ليتأهل إلى دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وفي السياق نفسه، كشف النادي الإيطالي عن قرار الإقالة بعد ساعات من انتهاء اللقاء الذي أنهى سلسلة من 9 مباريات بلا فوز في جميع المسابقات.
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