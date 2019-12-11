- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أكدت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، على أنه تم استبعاد سلمان الفرج من قائمة نادي الهلال المشاركة في كاس العالم للأندية؛ بعد تعرضه للإصابة أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس الخليج ” خليجي 24 ” .
وأوضحت التقارير، أن ” الفرج ” سيغيب لمدة 4 أسابيع بسبب الإصابة؛ فيما كان قد صرح ياسر المسحل، رئيس اتحاد كرة القدم، إن سلمان الفرج تحامل على إصابته بنهائي كأس الخليج العربي.
وتجدر الإشارة إلى البطولة، تبدأ اليوم الأربعاء، بمواجهة تجمع السد القطري، أمام هينغين سبورت، إذ ينتظر مونتنيري المكسيكي الفائز من الفريقين في دور ربع نهائي المسابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر سلمان الفرج يغيب عن الهلال في كأس العالم للأندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.