الجزائية تصدر حكماً بإعدام زعيم خلية «منفذ الوديعة»

صحيفة الخليج الالكترونية قضت المحكمة الجزائية بإعدام زعيم إحدى خلايا القاعدة بعد إدانته بتنفيذ هجوم إرهابي على منفذ الوديعة البري. وتضم الخلية 12 متهمًا، من بينهم زعيم الخلية، الذي وُجهت له عدة تهم؛ أبرزها مهاجمة أحد منافذ المملكة العربية السعودية الحدودية ومنشآتها الأمنية، واستحلال الدماء المعصومة وسفكها.

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