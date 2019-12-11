شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الإطاحة بمروج مخدرات في «نسيم الرياض» وبرفقته امرأة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

تمكنت دوريات الأمن التابعة لشرطة منطقة الرياض من الإطاحة بمروج مخدرات، في حي النسيم بشرق العاصمة، حيث ضبطت بحوزته كمية من الحشيش المخدر، وكمية من حبوب “الكبتاجون، والأريكا، وزيناكس”.

ونشر الإعلامي سعود الشيباني، مقطع فيديو يوثق تفاصيل متابعة الدوريات للمروج أثناء استخدامه سيارة مظللة ودون لوحة أمامية، وتمكن رجال الدورية الأمنية من الإطاحة به رغم محاولته المقاومة.

وأظهر المقطع، كميات الحشيش والحبوب المخدرة المضبوطة مع المروج، بالإضافة لسِلاح أبيض “سيف” ومعدات لإعداد الحشيش وتجهيزه للبيع، فيما ذكر مصور المقطع أنه تم ضبط امرأة كانت برفقة المروج.