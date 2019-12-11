شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الإطاحة بمروج مخدرات في «نسيم الرياض» وبرفقته امرأة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
تمكنت دوريات الأمن التابعة لشرطة منطقة الرياض من الإطاحة بمروج مخدرات، في حي النسيم بشرق العاصمة، حيث ضبطت بحوزته كمية من الحشيش المخدر، وكمية من حبوب “الكبتاجون، والأريكا، وزيناكس”.
ونشر الإعلامي سعود الشيباني، مقطع فيديو يوثق تفاصيل متابعة الدوريات للمروج أثناء استخدامه سيارة مظللة ودون لوحة أمامية، وتمكن رجال الدورية الأمنية من الإطاحة به رغم محاولته المقاومة.
وأظهر المقطع، كميات الحشيش والحبوب المخدرة المضبوطة مع المروج، بالإضافة لسِلاح أبيض “سيف” ومعدات لإعداد الحشيش وتجهيزه للبيع، فيما ذكر مصور المقطع أنه تم ضبط امرأة كانت برفقة المروج.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الإطاحة بمروج مخدرات في «نسيم الرياض» وبرفقته امرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.