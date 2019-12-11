لهذا السبب.. يصبح ماء الصنبور أبيض اللون أحياناً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

هل لاحظت، عندما أردت ملء كوب من الماء، أن هناك فقاقيع بيضاء تعلو الكوب لا تلبث أن تختفي تدريجياً؟ ما سر هذه الفقاعات؟ ولماذا تظهر ولماذا تختفي؟



هذا اللون الأبيض للماء يكون سببه أحياناً أن الماء الموجود في أنابيب المياه تحت ضغط أكبر من الماء الموجود في الكوب، وبالتالي تتكون فقاقيع صغيرة ودقيقة من الهواء، وكأي فقاقيع عادية تتصاعد تلك الفقاعات الهوائية لأعلى الكوب ويتحرر منها الأكسجين على سطح الكوب، وبالتالي يبدأ الماء في الكوب في التحول تدريجياً من ماء ابيض إلى ماء شفاف عادي، وفي الحقيقه هذا الماء غير ضار على الإطلاق وتسمى هذه الظاهرة بالماء الأبيض.

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وتحدث ظاهرة الماء الأبيض عادة عندما يكون الجو بارداً جداً في الخارج، ولأن ذوبان الهواء في الماء يزيد عند الضغط المرتفع، أو عندما تنخفض حرارة الماء، فيمكن للماء البارد أن يحمل كمية أكبر من الأكسجين من الماء الدافىء، وفي الشتاء ينتقل الماء من الصهاريج الباردة جداً ليبدأ في الدفء خلال رحلته إلى الصنبور، وبالتالي يتحرر بعض الهواء الذائب ليخرج الماء باللون الأبيض الذي تراه.

وقد يكون سبب الضغط العالي للماء هو قربك من محطات الضخ مما يتسبب في إرتفاع ضغط الماء، وبالتالي ذوبان الهواء قبل أن يتحرر مرة أخرى بالطريقة ذاتها في كوبك، الأمر يشبه فتح زجاجة مياه غازية فما أن تفتحها حتى تجد الغاز يندفع منها بسبب إنخفاض الضغط بشكل مفاجىء، ولو انتظرت قليلاً فستلاحظ أن الفقاعات تختفي تدريجياً أيضاً.

الجدير بالذكر أن بعض مصادر التلوث أيضاً قد تسبب اللون الأبيض للماء لكن وبخلاف ماء الصنبور العادي يبقى هذا اللون ثابتاً بلا تغيير لذا يستحب دائماً إذا لاحظت ظهور ماء الصنبور باللون الأبيض أن تقوم بترك الكوب قليلاً حتى يعود للون الشفاف، وحتى تتأكد تماماً من أن هذا اللون الأبيض ليس أكثر من فقاقيع هواء وليس بسبب تلوث الماء.